La esercita don Bartolo

Home / Soluzioni Cruciverba / La esercita don Bartolo

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'La esercita don Bartolo' è 'Tutela'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: TUTELA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "La esercita don Bartolo" corrisponde a una soluzione formata da 6 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "La esercita don Bartolo". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Paola Cammarota, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Perché la soluzione è Tutela? Don Bartolo si prende cura dei suoi fedeli, proteggendoli e assistendoli in momenti difficili. La sua attenzione si manifesta nel garantire sicurezza e sostegno, come un baluardo contro le avversità. La sua presenza rassicura chi si affida a lui, offrendo conforto e protezione. La sua dedizione si traduce in gesti concreti che difendono chi ha bisogno. La sua azione rappresenta un esempio di impegno nel tutelare il benessere della comunità in cui vive.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

La esercita don Bartolo nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Tutela

La soluzione associata alla definizione "La esercita don Bartolo" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "La esercita don Bartolo" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Tutela:

T Torino U Udine T Torino E Empoli L Livorno A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "La esercita don Bartolo" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: La subiscono i minorenniProtezione di un beneSalvaguardia di un area di valoreVorrebbe sposarla don BartoloIl don antagonista di PepponeLi esercita chi li detieneDon fondò la Piccola Opera della Divina ProvvidenzaLa esercita il capo carismatico