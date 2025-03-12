I dipendenti come i portalettere

La soluzione di 16 lettere per la definizione 'I dipendenti come i portalettere' è 'Postelegrafonici'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: POSTELEGRAFONICI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "I dipendenti come i portalettere" corrisponde a una soluzione formata da 16 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "I dipendenti come i portalettere". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Angelo Caputo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Perché la soluzione è Postelegrafonici? I postelegrafonici sono lavoratori che si occupano di spedire e ricevere lettere, pacchi e comunicazioni tramite servizi postali. Essi svolgono un ruolo fondamentale nel garantire il recapito efficiente e sicuro di corrispondenza e pacchi per clienti e aziende. La loro attività contribuisce a mantenere vivo il collegamento tra le persone e le imprese, facilitando le comunicazioni quotidiane e commerciali.

La definizione "I dipendenti come i portalettere" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "I dipendenti come i portalettere" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 16 lettere della soluzione Postelegrafonici:

P Padova O Otranto S Savona T Torino E Empoli L Livorno E Empoli G Genova R Roma A Ancona F Firenze O Otranto N Napoli I Imola C Como I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "I dipendenti come i portalettere" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

