Dipendenti salariati

Home / Soluzioni Cruciverba / Dipendenti salariati

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Dipendenti salariati' è 'Operai'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: OPERAI

Perché la soluzione è Operai? Gli operai sono lavoratori che svolgono attività manuali o tecniche, ricevendo uno stipendio per il loro impegno. Spesso impiegati in fabbriche, cantieri o aziende di produzione, contribuiscono alla realizzazione di beni e servizi fondamentali per la società. La loro presenza è essenziale per mantenere in funzione l'economia e garantire la produzione di beni di consumo.

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Dipendenti salariati" corrisponde a una soluzione formata da 6 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Dipendenti salariati". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Dipendenti salariati nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Operai

Quando la definizione "Dipendenti salariati" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Dipendenti salariati" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Operai:

O Otranto P Padova E Empoli R Roma A Ancona I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Dipendenti salariati" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Formano le maestranzeLe maestranze in fabbricaFeci un interventoI dipendenti delle linee aeree che non volanoIl mondo dei salariatiIl complesso dei dipendentiUniformi portate un tempo dai dipendenti delle grandi case signoriliAttestava il reddito dei lavoratori dipendenti