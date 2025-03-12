Diede i natali a D Annunzio

Home / Soluzioni Cruciverba / Diede i natali a D Annunzio

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Diede i natali a D Annunzio' è 'Pescara'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PESCARA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Diede i natali a D Annunzio" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Diede i natali a D Annunzio". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Angelo Caputo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Perché la soluzione è Pescara? Pescara è una città italiana famosa per aver dato i natali a Gabriele D'Annunzio, uno dei più grandi scrittori e poeti italiani. Situata sulla costa adriatica, questa località è nota per le sue spiagge e il vivace centro culturale. La sua storia e tradizione artistica si intrecciano con il patrimonio di D'Annunzio, rendendola un luogo di grande rilevanza storica e culturale nel panorama italiano.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Diede i natali a D Annunzio nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Pescara

In presenza della definizione "Diede i natali a D Annunzio", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Diede i natali a D Annunzio" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Pescara:

P Padova E Empoli S Savona C Como A Ancona R Roma A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Diede i natali a D Annunzio" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Ha un grande porto sull AdriaticoHa un grande porto turistico sull AdriaticoPorto a nord di OrtonaDiede i natali a GramsciDiede i natali a VerdiDiede i natali a Ivan TurgenevDiede i natali a TaleteLa città che diede i natali a Ivan Turgenev