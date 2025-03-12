Un collega di Brontolo

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La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Un collega di Brontolo' è 'Nano'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: NANO

Perché la soluzione è Nano? Un nano, figura spesso presente nelle fiabe e nelle storie di fantasia, si distingue per la sua altezza molto ridotta e per la sua presenza in ambienti magici o fantastici. Questa creatura immaginaria si caratterizza per la sua abilità di lavorare con strumenti piccoli e per la sua saggezza nascosta, che si manifesta nelle sue azioni. In alcune narrazioni, il nano è anche un compagno di avventure di personaggi come Brontolo, condividendo con lui momenti di allegria e di sfida.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Un collega di Brontolo". La risposta di 4 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Angelo Caputo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

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Un collega di Brontolo nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Nano

Se la definizione "Un collega di Brontolo" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Un collega di Brontolo" conferma che la soluzione 'Nano' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 4 lettere della soluzione Nano

N Napoli A Ancona N Napoli O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Un collega di Brontolo" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Nano' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

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