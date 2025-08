Chimerici come i sogni nei cruciverba: la soluzione è Irreali

Home / Soluzioni Cruciverba / Chimerici come i sogni

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Chimerici come i sogni' è 'Irreali'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

IRREALI

Curiosità e Significato di Irreali

Vuoi sapere di più su Irreali? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 7 lettere nella pagina dedicata: Irreali.

Perché la soluzione è Irreali? Il termine 'irrealì' descrive ciò che è impossibile o non esiste nella realtà, come sogni e fantasie. È usato per indicare qualcosa di fantastico, immaginario o illusorio, spesso lontano dalla concretezza quotidiana. In breve, tutto ciò che appartiene al mondo dell’immaginazione e non si realizza concretamente rientra sotto questa definizione, rendendo i sogni un esempio perfetto di ciò che è irrealì. Spesso, sono fonte di ispirazione e creatività.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Massimo ha scritto Fai bei sogniInsegue sogni e chimereCambiano i dogmi in sogniAttinenti ai sogniIl Ken attore giapponese de La foresta dei sogni

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Irreali

Stai cercando la risposta alla definizione "Chimerici come i sogni"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

I Imola

R Roma

R Roma

E Empoli

A Ancona

L Livorno

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

M I R A S N E Mostra soluzione



Scopri definizioni su "MARINES" MARINES

Vuoi scoprire altre definizioni come questa? Dai un’occhiata alla raccolta completa di soluzioni per migliaia di giochi enigmistici.