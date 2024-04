La definizione e la soluzione di 9 lettere: Insegue sogni e chimere. IDEALISTA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Sostantivo

Significato e Curiosità su: L'idealismo, in filosofia, è una visione del mondo che riconduce totalmente l'essere al pensiero, negando esistenza autonoma alla realtà, ritenuta il riflesso di un'attività interna al soggetto. Nell'idealismo è generalmente implicita una concezione etica fortemente rigorosa, come nel pensiero di Fichte, che è incentrato sul dovere morale dell'uomo di conformare il mondo al principio ideale da cui esso ha origine. In un senso più ampio, il termine è stato utilizzato in riferimento anche a diversi altri sistemi filosofici (come il platonismo), che privilegiano la dimensione ideale rispetto a quella materiale, affermando così che l'unico vero ...

idealista ( approfondimento) m e f





chi crede in ideali nobili Tra gli idealisti che predissero un'Europa dei popoli, dobbiamo ricordare Altiero Spinelli (senso figurato) persona che crede in qualcosa di impossibile Sei proprio un idealista ! (storia) (filosofia) seguace della dottrina filosofica dell'idealismo

Sillabazione

i | de | a | lì | sta

Pronuncia

IPA: /idea'lista/

Etimologia / Derivazione

derivato di ideale, attestato a partire dal 1754

Citazione

Sinonimi

utopista, visionario, sognatore, poeta

candido, ingenuo, illuso, puro

Contrari

realista, materialista

interessata, affarista, egoista

Termini correlati