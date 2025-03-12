Un carattere da stampa grosso e scuro

Luca Bianchi | 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Un carattere da stampa grosso e scuro' è 'Neretto'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: NERETTO

Perchè la soluzione è Neretto? Il **neretto** è un carattere da stampa che si distingue per la sua grandezza e colore scuro. Viene spesso usato per mettere in evidenza parole o frasi importanti, attirando l’attenzione del lettore e rendendo più chiara la comprensione del testo. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Un carattere da stampa grosso e scuro
  • Risposta: NERETTO
  • Lunghezza: 7 lettere
  • Schema parole: 7
  • Schema utile: N______
  • Inizia con: N
  • Finisce con: O
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Un carattere da stampa grosso e scuro nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Neretto

In presenza della definizione "Un carattere da stampa grosso e scuro", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Neretto'.

Le 7 lettere della soluzione

N Napoli
E Empoli
R Roma
E Empoli
T Torino
T Torino
O Otranto

La soluzione 'Neretto' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Un carattere da stampa grosso e scuro". Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

Definizioni correlate

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Altre definizioni collegate

Con carattere: I punti più delicati del carattere d una persona 

Con stampa: La stampa lo Stato 

Con grosso: Grosso albero frondoso 