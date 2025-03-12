Un carattere da stampa grosso e scuro
La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Un carattere da stampa grosso e scuro' è 'Neretto'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: NERETTO
Perchè la soluzione è Neretto? Il **neretto** è un carattere da stampa che si distingue per la sua grandezza e colore scuro. Viene spesso usato per mettere in evidenza parole o frasi importanti, attirando l’attenzione del lettore e rendendo più chiara la comprensione del testo. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Un carattere da stampa grosso e scuro
- Risposta: NERETTO
- Lunghezza: 7 lettere
- Schema parole: 7
- Schema utile: N______
- Inizia con: N
- Finisce con: O
Un carattere da stampa grosso e scuro nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Neretto
In presenza della definizione "Un carattere da stampa grosso e scuro", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Neretto'.
Le 7 lettere della soluzione
La soluzione 'Neretto' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Un carattere da stampa grosso e scuro". Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.
Definizioni correlate
Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: Il carattere da stampa grosso e scuro Carattere grosso e scuro Un tipo di carattere scuro e marcato Un carattere di stampa Marcato carattere da stampa
Altre definizioni collegate
Con carattere: I punti più delicati del carattere d una persona
Con stampa: La stampa lo Stato
Con grosso: Grosso albero frondoso