Un cane orizzontale nei cruciverba: la soluzione è Bassotto

Home / Soluzioni Cruciverba / Un cane orizzontale

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Un cane orizzontale' è 'Bassotto'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

BASSOTTO

Curiosità e Significato... Hai risolto il cruciverba con Bassotto? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 8 lettere più frequenti: Bassotto.

Perché la soluzione è Bassotto? Il termine bassotto indica un cane di taglia piccola con un corpo allungato e zampe corte, noto per il suo carattere vivace e affettuoso. Il nome deriva dalla forma del suo corpo, che ricorda un tubo basso. Questa razza è amata per la sua personalità vivace e il carattere affettuoso, rendendola un compagno ideale in molte famiglie.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Un gemito del caneSi fanno aiutare da un caneRobusto cane da difesa tedescoImponente cane da guardiaBorder cane da pastore

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Hai trovato la definizione "Un cane orizzontale" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

B Bologna

A Ancona

S Savona

S Savona

O Otranto

T Torino

T Torino

O Otranto

I I A S P A O L N S Mostra soluzione



Scopri definizioni su "PASSIONALI" PASSIONALI

Hai bisogno di un aiuto in più? Consulta migliaia di soluzioni per parole crociate e rebus nella raccolta sempre aggiornata.