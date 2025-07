Accomuna processi e staffette nei cruciverba: la soluzione è Testimone

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Accomuna processi e staffette' è 'Testimone'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

TESTIMONE

Curiosità e Significato di Testimone

La soluzione Testimone di 9 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Testimone per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Testimone? Testimone indica chi assiste o accompagna qualcuno in un gesto o in un evento, spesso portando con sé il senso di presenza e supporto. Nel contesto di processi e staffette, rappresenta il ruolo di chi prende il testimone per continuare un percorso, come in una staffetta sportiva. È una figura fondamentale per mantenere vivo e condiviso un passaggio importante.

Come si scrive la soluzione Testimone

La definizione "Accomuna processi e staffette" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

T Torino

E Empoli

S Savona

T Torino

I Imola

M Milano

O Otranto

N Napoli

E Empoli

