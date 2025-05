Una disciplina dell atletica nei cruciverba: la soluzione è Decathlon

Home / Soluzioni Cruciverba / Una disciplina dell atletica

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Una disciplina dell atletica' è 'Decathlon'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

DECATHLON

Curiosità e Significato di "Decathlon"

La parola Decathlon è una soluzione di 9 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Decathlon.

Perché la soluzione è Decathlon? Il decathlon è una disciplina dell'atletica leggera che consiste in una combinazione di dieci eventi, tra cui corsa, salto e getto del peso, che mette alla prova le abilità atletiche in diversi sport. È noto per la sua intensità e richiede versatilità e resistenza da parte degli atleti.

Altre Definizioni correlate da risolvere

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Una specialità dell atletica ricca di specialitàLa competizione di dieci specialità di atleticaSpecialità dell atleticaLa Simeoni dell atleticaUna specialità dell atletica leggera

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione: Decathlon

Hai davanti la definizione "Una disciplina dell atletica" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

D Domodossola

E Empoli

C Como

A Ancona

T Torino

H Hotel

L Livorno

O Otranto

N Napoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

I A E Z N T M R Mostra soluzione



Scopri definizioni su "MARTINEZ" MARTINEZ

Tanti utenti hanno già trovato le risposte che cercavano grazie al nostro aiuto. Scopri anche tu tutte le soluzioni di cruciverba nella pagina dedicata.