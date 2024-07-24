Una specialità dell atletica ricca di specialità

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La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Una specialità dell atletica ricca di specialità' è 'Decathlon'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: DECATHLON

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Una specialità dell atletica ricca di specialità" corrisponde a una soluzione formata da 9 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Una specialità dell atletica ricca di specialità". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Perché la soluzione è Decathlon? Il decathlon rappresenta una delle discipline più complete dell'atletica, poiché comprende dieci diverse specialità che testano la versatilità e la resistenza degli atleti. Questa competizione si svolge in due giorni e include prove come corsa, salto e lancio, richiedendo ai partecipanti di dimostrare abilità in molteplici settori. La varietà di prove e la necessità di adattarsi a diverse discipline rendono il decathlon una delle specialità più articolate e affascinanti del panorama atletico.

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Una specialità dell atletica ricca di specialità nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Decathlon

La definizione "Una specialità dell atletica ricca di specialità" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Una specialità dell atletica ricca di specialità" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Decathlon:

D Domodossola E Empoli C Como A Ancona T Torino H Hotel L Livorno O Otranto N Napoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Una specialità dell atletica ricca di specialità" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

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