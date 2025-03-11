Lo sono gli applausi più sentiti

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Lo sono gli applausi più sentiti' è 'Fragorosi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: FRAGOROSI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Lo sono gli applausi più sentiti" corrisponde a una soluzione formata da 9 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Lo sono gli applausi più sentiti". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Alessia Mogavero, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

Perché la soluzione è Fragorosi? Un applauso che esprime entusiasmo e approvazione intensa è considerato molto forte e vibrante. Questi applausi, pieni di passione, rispecchiano un apprezzamento sincero e coinvolgente da parte del pubblico. Quando l'uditorio si lascia trasportare dall'emozione, gli applausi diventano più energici e coinvolgenti. Sono un segno di grande entusiasmo e di un apprezzamento profondo.

La definizione "Lo sono gli applausi più sentiti" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Lo sono gli applausi più sentiti" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Fragorosi:

F Firenze R Roma A Ancona G Genova O Otranto R Roma O Otranto S Savona I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Lo sono gli applausi più sentiti" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

