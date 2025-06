Quelli statuari sono per lo più bianchi nei cruciverba: la soluzione è Marmi

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Quelli statuari sono per lo più bianchi' è 'Marmi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

MARMI

La parola Marmi è una soluzione di 5 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Marmi.

Perché la soluzione è Marmi? I marmi sono pietre naturali molto apprezzate nell'arte e nell'architettura, spesso utilizzate per creare statue e sculture di grande bellezza. La loro superficie liscia e lucente permette di ottenere opere dettagliate e eleganti. Quando si parla di quelli statuari sono per lo più bianchi, ci si riferisce proprio ai marmi, famosi per il loro colore chiaro e la loro versatilità artistica.

Stai cercando la risposta alla definizione "Quelli statuari sono per lo più bianchi"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

Hai trovato utile questa soluzione? Scopri altre risposte per giochi come La Settimana Enigmistica, CodyCross e cruciverba classici. Esplora tutti gli aiuti disponibili per completare ogni schema.