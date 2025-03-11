Regione storica del Sassarese con l alta valle del Tirso

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Regione storica del Sassarese con l alta valle del Tirso' è 'Goceano'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: GOCEANO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Regione storica del Sassarese con l alta valle del Tirso" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Regione storica del Sassarese con l alta valle del Tirso". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Alessia Mogavero, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Perché la soluzione è Goceano? Il Goceano è un'area storica situata nel cuore del Sassarese, caratterizzata dall'alta valle del Tirso. Questa regione si distingue per il suo paesaggio montano e la ricca tradizione culturale. La natura incontaminata e i borghi antichi rendono il Goceano un luogo affascinante e ricco di storia. È un punto di riferimento importante per chi desidera scoprire le radici profonde della Sardegna.

La soluzione associata alla definizione "Regione storica del Sassarese con l alta valle del Tirso" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Regione storica del Sassarese con l alta valle del Tirso" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Le 7 lettere della soluzione Goceano:

G Genova O Otranto C Como E Empoli A Ancona N Napoli O Otranto

