La soluzione di 13 lettere per la definizione 'Materiale per stoviglie da forno' è 'Vetroceramica'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

VETROCERAMICA

Curiosità e Significato di "Vetroceramica"

Hai risolto il cruciverba con Vetroceramica? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 13 lettere più frequenti: Vetroceramica.

Perché la soluzione è Vetroceramica? La vetroceramica è un materiale composto che unisce le proprietà del vetro e della ceramica, rendendolo ideale per la produzione di stoviglie da forno, in quanto resiste a temperature elevate e agli sbalzi termici. Grazie a queste caratteristiche, è spesso utilizzato per teglie e pentole adatte alla cottura in forno.

Come si scrive la soluzione: Vetroceramica

Stai cercando la risposta alla definizione "Materiale per stoviglie da forno"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

V Venezia

E Empoli

T Torino

R Roma

O Otranto

C Como

E Empoli

R Roma

A Ancona

M Milano

I Imola

C Como

A Ancona

