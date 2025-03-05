Vino liquoroso

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Vino liquoroso' è 'Marsala'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: MARSALA

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Perché la soluzione è Marsala? Il Marsala è un vino liquoroso originario della Sicilia, prodotto tramite l'aggiunta di alcool durante o dopo la fermentazione, che conferisce al prodotto finale un’elevata dolcezza e una gradazione alcolica superiore rispetto ai vini comuni. La sua storia risale al XVIII secolo, quando fu inventato come metodo per preservare il vino durante i lunghi viaggi. La sua versatilità lo rende ideale da abbinare a dolci, formaggi e piatti salati, consolidando la sua fama internazionale.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Vino liquoroso". La risposta di 7 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Luca Bianchi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

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Vino liquoroso nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Marsala

Questa pagina è dedicata alla definizione "Vino liquoroso" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Vino liquoroso" conferma che la soluzione 'Marsala' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Marsala

M Milano A Ancona R Roma S Savona A Ancona L Livorno A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Vino liquoroso" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Marsala' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

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