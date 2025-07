Una città della Cisgiordania nei cruciverba: la soluzione è Ramallah

RAMALLAH

Curiosità e Significato di Ramallah

La soluzione Ramallah di 8 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Ramallah per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Ramallah? Ramallah è una città importante situata nella Cisgiordania, regione palestinese. È un centro politico e culturale, sede di molte istituzioni amministrative e rappresenta il cuore della vita politica palestinese. Con una storia ricca e un ruolo strategico, Ramallah rappresenta simbolicamente la resistenza e la speranza del popolo locale, continuando a essere protagonista nel panorama della regione.

Come si scrive la soluzione Ramallah

La definizione "Una città della Cisgiordania" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

R Roma

A Ancona

M Milano

A Ancona

L Livorno

L Livorno

A Ancona

H Hotel

