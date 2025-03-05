Significa verso l alto

Alessia Mogevero | 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Significa verso l alto' è 'Insù'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: INSÙ

Perché la soluzione è Insù? La parola INSÙ indica un movimento o una direzione che si rivolge verso l’alto. È un termine utilizzato spesso per descrivere la posizione di un oggetto rispetto a un punto di riferimento inferiore. La sua funzione principale è evidenziare la direzione opposta a quella del basso, suggerendo una salita o un innalzamento. Quando si parla di movimenti o orientamenti, INSÙ aiuta a chiarire che ci si riferisce a un aumento di altezza o a un punto più elevato rispetto a quello iniziale.

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Significa verso l alto nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Insù

La soluzione associata alla definizione "Significa verso l alto" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Insù'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Significa verso l alto
  • Risposta: INSÙ
  • Lunghezza: 4 lettere
  • Schema parole: 4
  • Schema utile: I___
  • Inizia con: I
  • Finisce con: Ù

Le 4 lettere della soluzione

I Imola
N Napoli
S Savona
Ù -

La soluzione 'Insù' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Significa verso l alto". All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

Definizioni correlate

Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: Dirigersi verso l alto Disposizione dall alto verso il basso e viceversa Aveva due enormi zanne ricurve verso l alto Sciabolata dall alto verso il basso Si puntano verso l alto 

Altre definizioni collegate

Con significa: Espressione idiomatica che significa la mancata attuazione di una proposta o un ordine 

Con verso: Lamentoso verso dei cuccioli 