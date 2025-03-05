Significa verso l alto

Home / Soluzioni Cruciverba / Significa verso l alto

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Significa verso l alto' è 'Insù'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: INSÙ

Perché la soluzione è Insù? La parola INSÙ indica un movimento o una direzione che si rivolge verso l’alto. È un termine utilizzato spesso per descrivere la posizione di un oggetto rispetto a un punto di riferimento inferiore. La sua funzione principale è evidenziare la direzione opposta a quella del basso, suggerendo una salita o un innalzamento. Quando si parla di movimenti o orientamenti, INSÙ aiuta a chiarire che ci si riferisce a un aumento di altezza o a un punto più elevato rispetto a quello iniziale.

Ricevi le soluzioni di Zazoom.it su Google Tutte le soluzioni dei tuoi cruciverba direttamente su Google.

Segui

Cerca soluzioni e definizioni con la parola 'Insù' Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

? Hai una soluzione o definizione migliore? Aiuta altri appassionati di cruciverba: condividi o suggerisci una nuova definizione. Reddit Facebook X Aggiungi definizione

Definizione Soluzione Chi sei? Suggerimenti o dettagli utili Invia suggerimento

Significa verso l alto nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Insù

La soluzione associata alla definizione "Significa verso l alto" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Insù'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Significa verso l alto

Significa verso l alto Risposta: INSÙ

Lunghezza: 4 lettere

4 lettere Schema parole: 4

4 Schema utile: I___

I___ Inizia con: I

I Finisce con: Ù

Le 4 lettere della soluzione

I Imola N Napoli S Savona Ù -

La soluzione 'Insù' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Significa verso l alto". All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.