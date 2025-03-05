Quella tortile è a spirale

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Quella tortile è a spirale' è 'Colonna'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: COLONNA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Quella tortile è a spirale" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Quella tortile è a spirale". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Anna Spiotta, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

Perché la soluzione è Colonna? Una struttura che si arrotola formando un modello a forma di spirale rappresenta un elemento architettonico o naturale molto comune. Spesso si trova in edifici storici o nelle piante, dove si sviluppa in modo continuo senza interruzioni evidenti. La sua forma avvolgente permette di sostenere o decorare superfici, creando effetti visivi affascinanti. Questa configurazione permette di ottimizzare lo spazio e conferisce un aspetto armonico e dinamico. La sua presenza è apprezzata in molte culture e periodi storici.

Quella tortile è a spirale nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Colonna

In presenza della definizione "Quella tortile è a spirale", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Quella tortile è a spirale" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Colonna:

C Como O Otranto L Livorno O Otranto N Napoli N Napoli A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Quella tortile è a spirale" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

