QUERELA

Curiosità e Significato di "Querela"

Approfondisci la parola di 7 lettere Querela: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Querela? La querela è un atto formale con cui una persona denuncia un reato subito, chiedendo che le autorità competenti indaghino e prendano provvedimenti. È uno strumento legale che permette di tutelare i propri diritti e di far valere la giustizia in caso di offese o illeciti. In sostanza, è il primo passo per chi vuole vedere riconosciuto il proprio torto e ottenere giustizia.

Come si scrive la soluzione Querela

Q Quarto

U Udine

E Empoli

R Roma

E Empoli

L Livorno

A Ancona

