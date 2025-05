C è in ogni chiesa nei cruciverba: la soluzione è Altare

ALTARE

Curiosità e Significato di "Altare"

La soluzione Altare di 6 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Altare per scoprire curiosità e dettagli utili.

L'altare è una tavola sacra presente in ogni chiesa, usata per le celebrazioni religiose e offerte. È il punto centrale durante la messa, simbolo della presenza di Dio e del sacrificio di Cristo. L'espressione C è in ogni chiesa rappresenta la posizione della lettera C all'inizio di ALTARE.

Come si scrive la soluzione: Altare

Hai trovato la definizione "C è in ogni chiesa" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

A Ancona

L Livorno

T Torino

A Ancona

R Roma

E Empoli

