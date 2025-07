La competizione calcistica europea vinta nel 2022 dalla Roma e nel 2024 dall Olympiacos nei cruciverba: la soluzione è Conference League

La soluzione di 16 lettere per la definizione 'La competizione calcistica europea vinta nel 2022 dalla Roma e nel 2024 dall Olympiacos' è 'Conference League'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CONFERENCE LEAGUE

Curiosità e Significato di Conference League

Approfondisci la parola di 16 lettere Conference League: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Conference League? La Conference League è una competizione europea di calcio, pensata per club di livello medio e emergenti, che offre l’opportunità di affrontare squadre internazionali e conquistare un trofeo prestigioso. Vinta nel 2022 dalla Roma e nel 2024 dall’Olympiacos, rappresenta un importante palcoscenico per far crescere i club e regalare emozioni ai tifosi di tutta Europa.

Come si scrive la soluzione Conference League

Se ti sei imbattuto nella definizione "La competizione calcistica europea vinta nel 2022 dalla Roma e nel 2024 dall Olympiacos", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

C Como

O Otranto

N Napoli

F Firenze

E Empoli

R Roma

E Empoli

N Napoli

C Como

E Empoli

L Livorno

E Empoli

A Ancona

G Genova

U Udine

E Empoli

