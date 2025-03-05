Basate su idee astratte

SOLUZIONE: TEORICHE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Basate su idee astratte" corrisponde a una soluzione formata da 8 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Basate su idee astratte". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Perché la soluzione è Teoriche? Le idee che si sviluppano a partire da concetti non immediatamente tangibili sono spesso frutto di ragionamenti che coinvolgono principi generali e ipotesi. Questi pensieri si fondano su riflessioni che non si riferiscono a situazioni concrete o a dati osservabili, ma piuttosto a modelli mentali e supposizioni. La natura di questi approcci permette di esplorare possibilità e scenari teorici, contribuendo allo sviluppo di teorie e di teorizzazioni che stimolano il pensiero critico e l'innovazione.

Questa pagina è dedicata alla definizione "Basate su idee astratte" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Basate su idee astratte" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Teoriche:

T Torino E Empoli O Otranto R Roma I Imola C Como H Hotel E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Basate su idee astratte" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

