Avere un tetto nei cruciverba: la soluzione è Abitare

Angelo Caputo | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la soluzione

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Avere un tetto' è 'Abitare'.

ABITARE

Curiosità e Significato di Abitare

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 7 lettere Abitare, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Ognuna delle travi parallele a quella di colmo per sorreggere il tettoHanno tutte un tettoQuella del tetto è di tegoleSono diverse nel tettoFromm psicanalista autore di Avere o essere?

Soluzione Avere un tetto - Abitare

Come si scrive la soluzione Abitare

Hai trovato la definizione "Avere un tetto" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

Le 7 lettere della soluzione Abitare:
A Ancona
B Bologna
I Imola
T Torino
A Ancona
R Roma
E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

P N S O R O I S A C R I E A

