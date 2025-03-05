Avere un tetto nei cruciverba: la soluzione è Abitare
La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Avere un tetto' è 'Abitare'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.
ABITARE
Curiosità e Significato di Abitare
Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 7 lettere Abitare, perfetta per completare i tuoi cruciverba.
Divertiti e prova a risolvere queste domande: Ognuna delle travi parallele a quella di colmo per sorreggere il tettoHanno tutte un tettoQuella del tetto è di tegoleSono diverse nel tettoFromm psicanalista autore di Avere o essere?
Come si scrive la soluzione Abitare
Hai trovato la definizione "Avere un tetto" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.Le 7 lettere della soluzione Abitare:
Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma
P N S O R O I S A C R I E A
Hai bisogno di un aiuto in più? Consulta migliaia di soluzioni per parole crociate e rebus nella raccolta sempre aggiornata.