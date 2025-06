Un pericolo per chi scia nei cruciverba: la soluzione è Slavina

Home / Soluzioni Cruciverba / Un pericolo per chi scia

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Un pericolo per chi scia' è 'Slavina'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SLAVINA

Curiosità e Significato di "Slavina"

Approfondisci la parola di 7 lettere Slavina: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Slavina? La parola slavina si riferisce a una massa di neve e ghiaccio che si stacca da una montagna e scivola a valle. Questo fenomeno può rappresentare un grave rischio per chi scia o si trova in zone montuose, poiché la forza e la velocità della neve in movimento possono travolgere tutto ciò che incontra sul suo cammino. È fondamentale essere informati e preparati, specialmente in aree dove le condizioni meteorologiche possono favorire la formazione di queste pericolose valanghe.

Altre Definizioni correlate da risolvere

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Una frana nevosaÈ un pericolo per chi si avventura in montagnaUn sinonimo di valangaSono in pericoloSi lancia nel pericoloUn segnale di imminente pericolo

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Slavina

Hai davanti la definizione "Un pericolo per chi scia" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

S Savona

L Livorno

A Ancona

V Venezia

I Imola

N Napoli

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

E T U S F Mostra soluzione



Scopri definizioni su "STUFE" STUFE

Vuoi scoprire altre definizioni come questa? Dai un’occhiata alla raccolta completa di soluzioni per migliaia di giochi enigmistici.