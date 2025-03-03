Le linee che indicano uguale pressione atmosferica

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Le linee che indicano uguale pressione atmosferica' è 'Isobare'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ISOBARE

Perché la soluzione è Isobare? L'isoare è rappresentata da linee che collegano punti di uguale pressione atmosferica, permettendo di visualizzare le variazioni di pressione in una regione. Queste linee, più o meno ravvicinate, indicano aree di alta o bassa pressione e aiutano a comprendere i modelli meteorologici. La presenza di isoare permette di prevedere il senso e la forza dei venti, oltre a identificare eventuali fronti o sistemi temporaleschi. La loro interpretazione è fondamentale per analizzare le condizioni climatiche di un'area.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Le linee che indicano uguale pressione atmosferica". La risposta di 7 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Luca Bianchi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

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Le linee che indicano uguale pressione atmosferica nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Isobare

Quando la definizione "Le linee che indicano uguale pressione atmosferica" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Le linee che indicano uguale pressione atmosferica" conferma che la soluzione 'Isobare' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Isobare

I Imola S Savona O Otranto B Bologna A Ancona R Roma E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Le linee che indicano uguale pressione atmosferica" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Isobare' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

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