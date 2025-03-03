Inquadra l area che si vede dal lunotto posteriore

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La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Inquadra l area che si vede dal lunotto posteriore' è 'Retrocamera'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: RETROCAMERA

Perché la soluzione è Retrocamera? La retrocamera è un dispositivo installato nella parte posteriore di un veicolo che permette di visualizzare l'area che si vede dal lunotto posteriore. Questa tecnologia facilita le manovre di retromarcia, offrendo una visuale più chiara e sicura, soprattutto in spazi stretti o con ostacoli nascosti. Grazie alla retrocamera, il conducente può evitare incidenti e danni, migliorando la sicurezza durante la guida. La presenza di questa funzione è ormai comune su molti veicoli moderni.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Inquadra l area che si vede dal lunotto posteriore". La risposta di 11 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Vito Manzione, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

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Inquadra l area che si vede dal lunotto posteriore nei cruciverba: la soluzione di 11 lettere è Retrocamera

La soluzione associata alla definizione "Inquadra l area che si vede dal lunotto posteriore" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Inquadra l area che si vede dal lunotto posteriore" conferma che la soluzione 'Retrocamera' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 11 lettere della soluzione Retrocamera

R Roma E Empoli T Torino R Roma O Otranto C Como A Ancona M Milano E Empoli R Roma A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Inquadra l area che si vede dal lunotto posteriore" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Retrocamera' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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