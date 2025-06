Si impugna per giocare a squash nei cruciverba: la soluzione è Racchetta

Home / Soluzioni Cruciverba / Si impugna per giocare a squash

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Si impugna per giocare a squash' è 'Racchetta'.

RACCHETTA

Curiosità e Significato... Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 9 lettere Racchetta, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Racchetta? La parola racchetta indica l'attrezzo utilizzato per giocare a squash, un sport dinamico e divertente. Si tratta di uno strumento leggero e maneggevole, con una rete tesa in un telaio, fondamentale per colpire la palla e competere sul campo. Essenziale per ogni appassionato, la racchetta combina tecnica e passione, rendendo il gioco coinvolgente e adrenalinico.

Se "Si impugna per giocare a squash" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

R Roma

A Ancona

C Como

C Como

H Hotel

E Empoli

T Torino

T Torino

A Ancona

