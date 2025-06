Un voto pronunciato dai monaci nei cruciverba: la soluzione è Castità

CASTITÀ

Curiosità e Significato di Castità

La soluzione Castità di 7 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Castità per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Castità? La parola castità indica l'astensione dai piaceri sessuali, spesso associata a impegni religiosi o morali. È un valore che rappresenta purezza e disciplina, praticato da monaci e suore come forma di dedizione spirituale. Un voto pronunciato dai monaci per consacrare la loro vita alla fede e alla disciplina interiore, sottolineando la volontà di vivere in purezza e dedicarsi completamente al divino.

Come si scrive la soluzione Castità

Hai trovato la definizione "Un voto pronunciato dai monaci" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

C Como

A Ancona

S Savona

T Torino

I Imola

T Torino

À -

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

I D L O I Mostra soluzione



Scopri definizioni su "IDOLI" IDOLI

