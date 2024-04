La Soluzione ♚ Un voto pronunciato dai sacerdoti

La definizione e la soluzione di 7 lettere: Un voto pronunciato dai sacerdoti. CASTITÀ Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Curiosità su Un voto pronunciato dai sacerdoti: La castità è la condizione di chi sceglie di astenersi dall'avere rapporti sessuali, per motivi etici, religiosi e/o filosofici. Per estensione, la parola può venire applicata per riferirsi alla condizione di verginità (vedi la locuzione "casto e puro"); oppure anche all'astinenza sessuale, sia volontaria che non volontaria (vedi per esempio i falsi storici della cintura di castità). In molti contesti religiosi e culturali il termine viene inteso in accezioni specifiche: nell'ebraismo l’attività sessuale è limitata al matrimonio; nell’islam, il Corano raccomanda la castità in determinati periodi come durante il ciclo mestruale, durante i ...

