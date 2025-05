Un sonno da orsi nei cruciverba: la soluzione è Letargo

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Un sonno da orsi' è 'Letargo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

LETARGO

Curiosità e Significato di "Letargo"

Non fermarti alla soluzione! Conosci Letargo più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Letargo.

Il termine letargo si riferisce a uno stato di inattività profonda e prolungata, comune in alcune specie animali, come gli orsi, durante i periodi freddi. Durante il letargo, il metabolismo rallenta drasticamente, permettendo all'animale di risparmiare energia e sopravvivere in condizioni avverse, senza alimentarsi per mesi. La parola può anche essere usata in senso figurato per descrivere un’inerzia prolungata.

Come si scrive la soluzione: Letargo

Se ti sei imbattuto nella definizione "Un sonno da orsi", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

L Livorno

E Empoli

T Torino

A Ancona

R Roma

G Genova

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

A I R A F T S A F Mostra soluzione



Scopri definizioni su "AFFARISTA" AFFARISTA

