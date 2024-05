La Soluzione ♚ Vi cadono le marmotte La soluzione di 7 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : LETARGO . Ecco la soluzione verificata al quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è. Ecco laal quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. LETARGO

Significato della soluzione per: Vi cadono le marmotte L'ibernazione è una condizione biologica in cui le funzioni vitali sono ridotte al minimo, il battito cardiaco e la respirazione rallentano, il metabolismo si riduce e la temperatura corporea si abbassa. Può essere intesa come letargo negli animali o anche come ipotermia preventiva in medicina, anche se non si raggiungono mai temperature inferiori a pochi gradi sopra lo zero. È spesso utilizzato come metodo di animazione sospesa per gli esseri umani nella fantascienza. Italiano: Sostantivo: letargo m sing . periodo di tempo in cui la vita assume forme latenti, in cui vengono a trovarsi alcuni animali. Può essere determinato da influenze estrinseche (per esempio condizioni climatiche) o intrinseche la marmotta va in letargo.. Sillabazione: le | tàr | go. Pronuncia: IPA: /le'targo/ . Etimologia / Derivazione: dal latino lethargus che deriva dal greco a formato da cioè "oblio" e ossia "inerte" .

