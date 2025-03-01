Materiali per l edilizia nei cruciverba: la soluzione è Marmi
La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Materiali per l edilizia' è 'Marmi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.
MARMI
Curiosità e Significato di Marmi
La parola Marmi è una soluzione di 5 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Marmi.
Divertiti e prova a risolvere queste domande: Piccola nave con il fondo piatto usata per il trasporto di materialiSistema pianificato per riutilizzare i materiali in successivi cicli produttiviUn prodotto per l edilizia come il cementoIndustria legata all ediliziaUna materia plastica impiegata nell edilizia
Come si scrive la soluzione Marmi
Se ti sei imbattuto nella definizione "Materiali per l edilizia", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.Le 5 lettere della soluzione Marmi:
Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma
E S A R I E S C
