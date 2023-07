Un prodotto per l edilizia come il cemento - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un prodotto per l edilizia come il cemento. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : LEGANTE

Significato/Curiosità : Un prodotto per l edilizia come il cemento

Il "legante" è un componente fondamentale nella produzione di materiali da costruzione come il cemento. È una sostanza che, mescolata con altri materiali come sabbia, ghiaia e acqua, crea una massa solida e resistente che può essere utilizzata per creare strutture edili. Nel caso del cemento, il legante principale è il cemento Portland, un materiale in polvere ottenuto dalla miscelazione di calcare e argilla. Quando il cemento viene mescolato con acqua, si verifica una reazione chimica chiamata idratazione, che conferisce alla miscela la capacità di indurire e diventare solida. Il legante svolge un ruolo cruciale nel garantire la coesione e la durabilità dei materiali da costruzione, fornendo la base solida su cui costruire le strutture edili.

