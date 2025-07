Un giovane cavallo nei cruciverba: la soluzione è Puledro

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Un giovane cavallo' è 'Puledro'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

PULEDRO

Curiosità e Significato di Puledro

Hai risolto il cruciverba con Puledro? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 7 lettere più frequenti: Puledro.

Perché la soluzione è Puledro? Puledro è il termine italiano che indica un giovane cavallo, ancora in fase di crescita e addestramento. È il nome dato a un cavallo appena nato o di pochi mesi, simbolo di giovinezza e vitalità. Usato spesso in contesti agricoli o sportivi, rappresenta il primo passo nel mondo equestre. Conoscere questa parola è fondamentale per apprezzare appieno il patrimonio culturale legato ai cavalli.

Come si scrive la soluzione Puledro

Se "Un giovane cavallo" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

P Padova

U Udine

L Livorno

E Empoli

D Domodossola

R Roma

O Otranto

