Significato della soluzione per: Giovane cavallo

Sostantivo

redo m sing

(toscano) , (letterario) agnello che ancora segue la madre

Sillabazione

rè | do

Etimologia / Derivazione

deriva da erede