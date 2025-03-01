Bionda non naturale
La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Bionda non naturale' è 'Platinata'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: PLATINATA
Come completare la definizione
- Definizione: Bionda non naturale
- Risposta: PLATINATA
- Lunghezza: 9 lettere
- Schema parole: 9
- Schema utile: P________
- Inizia con: P
- Finisce con: A
Perché la soluzione è Platinata? Una persona con capelli di colore chiaro e brillante, che non è il risultato di una tonalità naturale, può essere descritta come bionda non naturale. La descrizione si riferisce a una capigliatura schiarita artificialmente, spesso attraverso trattamenti chimici come la decolorazione. La tonalità platino, in particolare, indica un bianco o grigio molto chiaro, che si ottiene spesso con tecniche di schiaritura avanzate. Questa colorazione crea un effetto luminoso e distintivo sulla chioma.
Bionda non naturale: soluzione cruciverba da 9 lettere
Se la definizione "Bionda non naturale" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Platinata'.
Schemi utili per Platinata
- Schema parole: 9
- La soluzione inizia con P
- La soluzione finisce con A
- Schema iniziale: P________
- Schema finale: _____NATA
Le 9 lettere della soluzione Platinata
La soluzione 'Platinata' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Bionda non naturale". Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.
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