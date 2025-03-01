Bionda non naturale

Luca Bianchi | 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Bionda non naturale' è 'Platinata'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PLATINATA

Come completare la definizione

  • Definizione: Bionda non naturale
  • Risposta: PLATINATA
  • Lunghezza: 9 lettere
  • Schema parole: 9
  • Schema utile: P________
  • Inizia con: P
  • Finisce con: A

Ricerche correlate

Platinata Platinata cruciverba soluzione Bionda non naturale Platinata definizione

Perché la soluzione è Platinata? Una persona con capelli di colore chiaro e brillante, che non è il risultato di una tonalità naturale, può essere descritta come bionda non naturale. La descrizione si riferisce a una capigliatura schiarita artificialmente, spesso attraverso trattamenti chimici come la decolorazione. La tonalità platino, in particolare, indica un bianco o grigio molto chiaro, che si ottiene spesso con tecniche di schiaritura avanzate. Questa colorazione crea un effetto luminoso e distintivo sulla chioma.

Ricevi le soluzioni di Zazoom.it su GoogleTutte le soluzioni dei tuoi cruciverba direttamente su Google.
Segui

Cerca soluzioni e definizioni con la parola 'Platinata'

?
Hai una soluzione o definizione migliore? Aiuta altri appassionati di cruciverba: condividi o suggerisci una nuova definizione.

Bionda non naturale: soluzione cruciverba da 9 lettere

Se la definizione "Bionda non naturale" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Platinata'.

Schemi utili per Platinata

  • Schema parole: 9
  • La soluzione inizia con P
  • La soluzione finisce con A
  • Schema iniziale: P________
  • Schema finale: _____NATA

Le 9 lettere della soluzione Platinata

P Padova
L Livorno
A Ancona
T Torino
I Imola
N Napoli
A Ancona
T Torino
A Ancona

La soluzione 'Platinata' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Bionda non naturale". Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

Altre definizioni collegate

Definizioni con la parola bionda: Birra bionda d origine ceca La Chiara bionda come la sua insalata Bionda argentina anche opinionista di Tiki Taka 

Definizioni con la parola naturale: Si ordina gasata o naturale Una polvere naturale per tingere di rosso i capelli La fibra tessile naturale per i sacchi 

Definizioni correlate

Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: Una bionda biondissimaUno naturale è il caucciùUn grasso naturalePezzetto d oro naturaleDisposizione naturaleFenomeno naturale che produce lampi tuoni e pioggia

O K L K I N E D