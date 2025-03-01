Bionda non naturale

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La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Bionda non naturale' è 'Platinata'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PLATINATA

Come completare la definizione Definizione: Bionda non naturale

Bionda non naturale Risposta: PLATINATA

Lunghezza: 9 lettere

9 lettere Schema parole: 9

9 Schema utile: P________

P________ Inizia con: P

P Finisce con: A

Perché la soluzione è Platinata? Una persona con capelli di colore chiaro e brillante, che non è il risultato di una tonalità naturale, può essere descritta come bionda non naturale. La descrizione si riferisce a una capigliatura schiarita artificialmente, spesso attraverso trattamenti chimici come la decolorazione. La tonalità platino, in particolare, indica un bianco o grigio molto chiaro, che si ottiene spesso con tecniche di schiaritura avanzate. Questa colorazione crea un effetto luminoso e distintivo sulla chioma.

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Bionda non naturale: soluzione cruciverba da 9 lettere

Se la definizione "Bionda non naturale" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Platinata'.

Schemi utili per Platinata

Schema parole: 9

La soluzione inizia con P

La soluzione finisce con A

Schema iniziale: P________

Schema finale: _____NATA

Le 9 lettere della soluzione Platinata

P Padova L Livorno A Ancona T Torino I Imola N Napoli A Ancona T Torino A Ancona

La soluzione 'Platinata' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Bionda non naturale". Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.