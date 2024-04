La definizione e la soluzione di 6 lettere: Pezzetto d oro naturale. PEPITA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Sostantivo

Significato e Curiosità su: La pepita è un pezzo di oro nativo di genesi naturale. Le pepite si concentrano spesso nei corsi d'acqua dove vengono ritrovate dai cercatori d'oro fluviale, ma possono essere anche rinvenute in depositi residuali laddove le vene o i filoni auriferi si sono esauriti. Le pepite possono trovarsi anche nei cumuli di scarti di laveria, provenienti da precedenti operazioni minerarie, specialmente tra gli scarti lasciati dalle draghe utilizzate per la ricerca dell'oro. L'estrazione di pepite con metodo alluvionale, Per precipitazione gravimetrica con semplice lavaggio e riciclo produttivo dell'acqua, consente di definire come Oro etico questa ...

pepita ( approfondimento) f sing (pl.: pepite)

piccolissimo frammento tondeggiante di metallo prezioso duttile trasportato dall'acqua di un fiume a valle e lì reperibile una pepita d'oro

Sillabazione

pe | pì | ta

Pronuncia

IPA: /pe'pita/

Etimologia / Derivazione

dal spagnolo pepita ossia "seme"