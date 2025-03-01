Vi si attraccano i battelli di linea

SOLUZIONE: IMBARCADERO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Vi si attraccano i battelli di linea" corrisponde a una soluzione formata da 11 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Vi si attraccano i battelli di linea". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Anna Spiotta, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Perché la soluzione è Imbarcadero? L’imbarcadero rappresenta un punto di partenza e di arrivo per i trasporti via acqua, dove i battelli di linea si fermano per consentire ai passeggeri di salire o scendere. È un elemento essenziale nelle città costiere o lungo i fiumi, facilitando gli spostamenti quotidiani e il trasporto di merci. La sua posizione strategica permette di collegare diverse aree, rendendo più semplice il viaggio tra zone diverse. La sua presenza è fondamentale per il funzionamento di molte realtà urbane e portuali.

Per risolvere la definizione "Vi si attraccano i battelli di linea", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Vi si attraccano i battelli di linea" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 11 lettere della soluzione Imbarcadero:

I Imola M Milano B Bologna A Ancona R Roma C Como A Ancona D Domodossola E Empoli R Roma O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Vi si attraccano i battelli di linea" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

