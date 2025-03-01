All incirca sessanta minuti

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La soluzione di 6 lettere per la definizione 'All incirca sessanta minuti' è 'Oretta'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ORETTA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "All incirca sessanta minuti" corrisponde a una soluzione formata da 6 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "All incirca sessanta minuti". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Luca Bianchi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Perché la soluzione è Oretta? L'oretta rappresenta un intervallo di tempo che dura circa sessanta minuti, spesso utilizzato per indicare un periodo breve ma sufficiente per completare alcune attività o incontri. È un'unità di misura temporale comunemente impiegata nel linguaggio quotidiano per pianificare appuntamenti, pause o sessioni di lavoro. La sua durata, che si aggira intorno a un'ora, permette di organizzare con precisione il proprio tempo senza eccessivi vincoli. La comprensione di questa espressione aiuta a gestire meglio le proprie attività giornaliere.

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All incirca sessanta minuti nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Oretta

Questa pagina è dedicata alla definizione "All incirca sessanta minuti" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "All incirca sessanta minuti" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Oretta:

O Otranto R Roma E Empoli T Torino T Torino A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "All incirca sessanta minuti" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Sessanta minuti o quasiPiù o meno sessanta minutiHanno una lunghezza di circa sessanta minutiSessanta minutiUna sessantina di minuti