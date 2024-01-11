Più o meno sessanta minuti

SOLUZIONE: ORETTA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Più o meno sessanta minuti" corrisponde a una soluzione formata da 6 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Più o meno sessanta minuti". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Perché la soluzione è Oretta? L'oretta è un'unità di misura del tempo che dura circa un'ora, ovvero sessanta minuti. Viene spesso usata per indicare un breve intervallo temporale, come il tempo di una pausa o di un'attività. È un termine colloquiale che rende più semplice parlare di un'ora senza usare numeri. Quando si dice che qualcosa richiede un'oretta, si intende che durerà circa un'ora.

La soluzione associata alla definizione "Più o meno sessanta minuti" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Più o meno sessanta minuti" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Oretta:

O Otranto R Roma E Empoli T Torino T Torino A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Più o meno sessanta minuti" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

