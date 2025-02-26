Una necropoli come quella di Tarquinia

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Una necropoli come quella di Tarquinia' è 'Etrusca'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ETRUSCA

Perché la soluzione è Etrusca? L'aggettivo etrusca si riferisce a tutto ciò che riguarda gli Etruschi, un'antica civiltà che si sviluppò nella penisola italiana prima dei Romani. Questa cultura è nota per le sue abitudini funerarie, tra cui la costruzione di necropoli imponenti come quella di Tarquinia, che testimoniano le loro pratiche e credenze religiose. Le tombe etrusche sono ricche di affreschi e oggetti decorativi, offrendo preziose informazioni sulla vita e i riti di questa popolazione. La loro eredità si riflette ancora oggi nella cultura italiana.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Una necropoli come quella di Tarquinia". La risposta di 7 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Luca Bianchi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

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Una necropoli come quella di Tarquinia nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Etrusca

Quando la definizione "Una necropoli come quella di Tarquinia" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Una necropoli come quella di Tarquinia" conferma che la soluzione 'Etrusca' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Etrusca

E Empoli T Torino R Roma U Udine S Savona C Como A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Una necropoli come quella di Tarquinia" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Etrusca' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

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