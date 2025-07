Lo sono le necropoli come Tarquinia e Cerveteri nei cruciverba: la soluzione è Etrusche

ETRUSCHE

Curiosità e Significato di Etrusche

Approfondisci la parola di 8 lettere Etrusche: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Etrusche? Il termine etrusche si riferisce a un'antica civiltà che, tra il IX e il III secolo a.C., abitò l'Italia centrale. Sono famose per le loro necropoli come Tarquinia e Cerveteri, ricche di tombe monumentali e affreschi dettagliati, testimonianze di una cultura raffinata e misteriosa. Questa parola richiama un passato affascinante che ancora oggi affascina archeologi e appassionati di storia.

Come si scrive la soluzione Etrusche

Hai davanti la definizione "Lo sono le necropoli come Tarquinia e Cerveteri" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

E Empoli

T Torino

R Roma

U Udine

S Savona

C Como

H Hotel

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

D T M E I R A E Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ARTEMIDE" ARTEMIDE

