Leggere carrozzelle nei cruciverba: la soluzione è Calessi

Home / Soluzioni Cruciverba / Leggere carrozzelle

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Leggere carrozzelle' è 'Calessi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CALESSI

Curiosità e Significato di "Calessi"

Approfondisci la parola di 7 lettere Calessi: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Le Calessi sono piccole carrozze o vetture leggere, spesso usate come mezzi di trasporto o esposizione di oggetti decorativi, tipiche in epoca passata. In edilizia, il termine indica anche delle scatole o contenitori di legno per trasportare o esporre merci.

Altre Definizioni correlate da risolvere

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Si può leggere quartoCaratterizza chi non sa leggereLeggere volatili

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione: Calessi

Se "Leggere carrozzelle" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

C Como

A Ancona

L Livorno

E Empoli

S Savona

S Savona

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

A S F R A O E T R N E Mostra soluzione



Scopri definizioni su "FORESTA NERA" FORESTA NERA

Trova rapidamente soluzioni per cruciverba ed enigmi consultando la sezione riservata agli appassionati dei giochi più popolari.