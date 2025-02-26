Ispezionare attentamente nei cruciverba: la soluzione è Perlustrare

Vito Manzione | 7 dic 2025 | 🔊 Ascolta la soluzione

La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Ispezionare attentamente' è 'Perlustrare'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

PERLUSTRARE

Curiosità e Significato di Perlustrare

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 11 lettere Perlustrare, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Attentamente considerateVagliare attentamente esaminare: al setaccioSelezionati attentamenteAttentamente consideratoPresidia attentamente

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus

Soluzione Ispezionare attentamente - Perlustrare

Come si scrive la soluzione Perlustrare

La definizione "Ispezionare attentamente" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

Le 11 lettere della soluzione Perlustrare:
P Padova
E Empoli
R Roma
L Livorno
U Udine
S Savona
T Torino
R Roma
A Ancona
R Roma
E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

N D M C I O O O

Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, cerca tutte le soluzioni aggiornate visitando l’area dedicata agli enigmi.