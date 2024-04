La Soluzione ♚ Attentamente considerate La definizione e la soluzione di 9 lettere: Attentamente considerate. PONDERATE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Significato e Curiosità su Attentamente considerate: Vera solo quando è stata verificata, dove possibile, o quantomeno attentamente considerata. razionalismo ragione logica leggenda metropolitana scetticismo... Una coperta ponderata è una coperta appesantita usata per favorire il sonno e ridurre l'ansia. Inizialmente, le coperte ponderate erano usate prevalentemente come strumenti terapeutici per assistere le persone con disturbi dello spettro autistico, demenza o altro disturbo mentale. Successivamente sono diventate un prodotto di massa con crescente popolarità, soprattutto nel mondo anglosassone. Altre Definizioni con ponderate; attentamente; considerate; Presidia attentamente; Attentamente considerato; Selezionati attentamente; Non andrebbero considerate per valutare i libri;

La risposta a Attentamente considerate

PONDERATE

Lae verificata di 9 lettere per risolvere 'Attentamente considerate' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.