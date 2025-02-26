Un frutto tropicale

SOLUZIONE: ANANAS

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Un frutto tropicale" corrisponde a una soluzione formata da 6 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Un frutto tropicale". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Anna Spiotta, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Perché la soluzione è Ananas? L'ananas è un frutto tropicale noto per la sua forma distintiva e il suo sapore dolce e leggermente acidulo. Cresce su piante appartenenti alla famiglia delle Bromeliaceae, prediligendo climi caldi e umidi. La sua pelle è spessa e squamosa, mentre la polpa interna è gialla, succosa e ricca di vitamine, in particolare la vitamina C. Viene spesso consumato fresco, ma anche utilizzato in preparazioni dolci e salate. Questa pianta rappresenta un simbolo di ospitalità e convivialità in molte culture.

La soluzione associata alla definizione "Un frutto tropicale" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Un frutto tropicale" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Ananas:

A Ancona N Napoli A Ancona N Napoli A Ancona S Savona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Un frutto tropicale" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

