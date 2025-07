Fori per sorvegliare nei cruciverba: la soluzione è Spie

SPIE

Curiosità e Significato di Spie

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 4 lettere Spie, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Spie? SPIE è un termine che deriva da Società per l'Ingegneria e la Tecnica delle Telecomunicazioni. Si tratta di un'organizzazione internazionale dedicata alla promozione e allo sviluppo delle tecnologie di sorveglianza e comunicazione. La sua attività include l'innovazione in sistemi di monitoraggio e sicurezza, rendendo più efficace la sorveglianza in vari contesti. È un punto di riferimento nel settore.

Come si scrive la soluzione Spie

La definizione "Fori per sorvegliare" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

S Savona

P Padova

I Imola

E Empoli

