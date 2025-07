Una cerniera del braccio nei cruciverba: la soluzione è Gomito

Home / Soluzioni Cruciverba / Una cerniera del braccio

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Una cerniera del braccio' è 'Gomito'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

GOMITO

Curiosità e Significato di Gomito

Non fermarti alla soluzione! Conosci Gomito più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Gomito.

Perché la soluzione è Gomito? Il gomito è l’articolazione che collega l’avambraccio al braccio, permettendo di piegare e estendere il braccio. È una parte fondamentale del corpo umano, coinvolta in molte attività quotidiane come sollevare oggetti o scrivere. La sua funzione e mobilità sono essenziali per il movimento complessivo delle estremità superiori, rendendolo un punto di grande importanza per la nostra libertà di movimento.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Il braccio di cui ci si fida ciecamenteViè attaccato il braccioOgni braccio ha il suoIl braccio con la randaSpecie di rete che si tira a braccio verso terra

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Gomito

Stai cercando la risposta alla definizione "Una cerniera del braccio"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

G Genova

O Otranto

M Milano

I Imola

T Torino

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

I A S R A A N Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ASINARA" ASINARA

Hai trovato utile questa soluzione? Scopri altre risposte per giochi come La Settimana Enigmistica, CodyCross e cruciverba classici. Esplora tutti gli aiuti disponibili per completare ogni schema.